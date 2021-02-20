За неделю список террористов и экстремистов пополнился рекордным числом людей

Ведущийся Росфинмониторингом список экстремистов и террористов пополнился за текущую неделю, которая еще не закончилась, максимальным числом "новичков" за всю свою историю. Об этом сообщил Telegram-канал "Обновление перечня террористов и экстремистов", целиком специализирующийся на проблеме.

Начиная с 15 февраля в реестр включили 76 граждан, тогда как предыдущий рекорд разделили между собой две недели в апреле и августе прошлого года (оба раза +59). На третьем месте - неделя, пришедшаяся на конец марта 2019 года (+56).

Если же считать не только включения, но и исключения фамилий из реестра, то и при таком способе подсчета неделя, начавшаяся 15 февраля, превосходит все остальные (+60 человек).

Доминируют среди новоявленных террористов и экстремистов уроженцы Средней Азии и Северного Кавказа.