Корпуса бывшей обувной фабрики "Скороход" признали региональными памятниками

КГИОП включил в список исторических памятников регионального значения три краснокирпичных здания в Московском районе, относящиеся к бывшей обувной фабрике "Скороход". Это два сооружения на Заставской улице (33БА, 33ТА) и одно - на Московском проспекте (107к5, литера Т). Все они построены в эпоху последнего русского императора Николая II. По мнению чиновников, принимавших решение, здания могут считаться характерными и даже образцовыми для индустриальной архитектуры Петербурга рубежа XIX-XX веков, имеют "высокую степень подлинности" и "отличаются интересным объемно-пространственным и композиционным решением".

"Производственные корпуса кожевенного завода (1885-1905, 1915 годов), несмотря на перестройки советского периода, сохранили историческую конструктивную систему (каркас из чугунных колонн, оригинальные ребристые перекрытия верхнего этажа в трехэтажной юго-западной части, систему деревянных ферм верхнего этажа в четырехэтажной северо-восточной части), дворовые фасады", - говорится в сообщении от профильного комитета Смольного.

История фабрики восходит к 1882 году, когда немец Генри Кирштейн основал городское Товарищество механического производства обуви. Прославившее ее название "Скороход" появилось незадолго перед социалистической революцией. Еще в середине 1990-х АО "Скороход" было крупнейшим производством страны, тем не менее успехи предприятия быстро закончились. В последние годы корпуса были заняты офисами. Здесь же сегодня располагается известная театрально-концертная площадка.

фото: сайт КГИОП