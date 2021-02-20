Навального оштрафовали на 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана

Суд в Москве назначил политику Алексею Навальному 850-тысячный штраф по уголовному делу о клевете на участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает "Медиазона". Оглашение приговора началось с 50-минутным опозданием.

Напомним, что дело возбудили после уничижительных высказываний Навального в социальных сетях о людях, снявшихся в ролике, агитировавшем за поправки в Конституцию. В ходе процесса политик и его адвокаты настаивали на том, что поступок Навального не может трактоваться как персональная клевета, поскольку он критиковал всех сторонников поправок в целом и о жизни 94-летнего Артеменко ничего не знал. Судью это объяснение не удовлетворило.

Кроме того, судья объявила о решении направить материалы уголовного дела и аудиозаписи в Следственный комитет для проведения проверки на предмет оскорбления Навальным суда.

Отметим, что сегодня же, 20 февраля, Мосгорсуд признал законным замену условного срока оппозиционеру на реальный. Наказание связано с делом "Ив Роше", возбужденным еще в 2012 году.