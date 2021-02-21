За сутки на коронавирус проверили почти 23 тысячи петербуржцев

За минувшие 24 часа в Петербурге тест на COVID-19 сдали 22 941 человека, проинформирвовали в оперативном штабе по борьбе с инфекцией 21 февраля.

На пульт справочной службы по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило почти 3 тысячи раз. Свыше 172 тысяч горожан гуманитарную помощь: волонтеры привезли продукты пожилым и одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям.

Добавим, с пандемии в городе на Неве по официальным данным COVID-19 бы диагностирован у 359 654 местных жителей. Скончались 10 738 человек, выздоровели 284 622 заболевших.

Напомним также, что более 200 тысяч петербуржцев получили первую дозу вакцины от коронавируса.