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11:33

COVID-19 диагностировали у более 12 тысяч россиян: в Петербурге - 996 новых случаев

фото ЗакС политика COVID-19 диагностировали у более 12 тысяч россиян: в Петербурге - 996 новых случаев

Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у ещё 12 742 жителей России, оповестили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. Соответственно, на сегодняшний день общее количество граждан РФ, подхвативших вирус с начала пандемии, достигло отметки 4 164 726.

Тройка регионов-лидеров по уровню распространения COVID-19 осталась практически неизменной - Петербург лишь передвинулся с третьей строчки на вторую: Москва (+1 602), Северная столица (+996), Московская область (+735), Нижегородская область (+411) и Воронежская область (+329).

За минувшие 24 часа ковидная статистика смертей пополнилась 417 летальными исходами. Общее число жертв инфекции с начала её распространения подобралось к отметке в 83 293.

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