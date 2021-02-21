В Петербурге для COVID-больных доступно почти 45% коечного фонда

Для коронавирусных больных в Петербурге доступно 9 273 койки в специализированных медучреждениях, коечный фонд заполнен на 44,8%, известили в городском комитете по здравоохранению.

В комздраве уточнили также, что начиная с 22 февраля к привычному режиму работы вернутся Многопрофильная больница №2, Городская больницы № 33 и Клиническая больница святителя Луки.

Сегодня впервые в 2021 году в городе на Неве выявили менее тысячи новых случаев COVID-19.

Днём ранее в России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса - "КовиВак". Пока россиян прививают "Спутником V" от центра им. Гамалеи, и темпы вакцинации растут. В Петербурге открыто 126 прививочных пунктов. Всего в городе вакцинировались 196 173 человек, из них 54 324 прошли процедуру полностью.