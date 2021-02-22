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11:07

В России учли 12,6 тысяч новых заражений COVID-19, в Петербурге - 957 случаев

фото ЗакС политика В России учли 12,6 тысяч новых заражений COVID-19, в Петербурге - 957 случаев

В России за прошедшие сутки зафиксировали 12 604 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 337, а сумели поправиться 12 947 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 1723 новых больных, в Петербурге – 957, в Подмосковье – 728. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1018 человек и скончалось 47.

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.

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