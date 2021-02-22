В Калининграде начали изучать эффективность новой вакцины "Спутник лайт"

БФУ имени Иммануила Канта в Калининграде начал исследовать эффективность новейшей отечественной вакцины против COVID-19 "Спутник лайт", ссозданной центром имени Гамалеи, передает ТАСС. С 22 февраля клинико-диагностический центр при вузе набирает добровольцев для выявления у них коронавирусной инфекции. Всего для этого требуется участие 150 желающих.

Саму вакцину должны доставить в город в ближайшие дни, когда будут готовы результаты обследования участников эксперимента. На прошлой неделе Минздрав разрешил проводить третью фазу клинических испытаний новой однокомпонентной вакцины. В течение почти целого года ее будут тестировать на 4 тысячах добровольцев.

Отметим, что также на прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин объявил о регистрации третьей по счету отечественной вакцины от коронавируса "КовиВак". Таким образом, Россия стала единственной страной, разработавшей три вакцины от инфекции.