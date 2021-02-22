18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:51

Reuters: ЕС введет санкции против Бастрыкина и Золотова

фото ЗакС политика Reuters: ЕС введет санкции против Бастрыкина и Золотова

В ходе конференции чиновников стран, входящих в Европейский союз, министры иностранных дел договорились между собой о введении санкций в отношении глав российских силовых ведомств, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Индивидуальные санкции в ближайшее время должны коснуться главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова и главы ФСИН Александра Калашникова. После принятия мер они не смогут въехать на территорию ЕС, а их счета в европейских банках заморозят.

Поводом к санкциям послужили уголовные дела против политика Навального и, в частности, получение им от суда реального срока по делу "Ив Роше". Отметим, что ранее команда Навального публично рассматривала для себя в качестве приоритетного именно санкционный, внешнеполитический инструмент давления на российские власти с целью вызволения своего лидера.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

21 февраля, 13:15 "Удовлетворения исходом дела нет": Семья ветерана Артеменко - о суде над Навальным

20 февраля, 20:54 Прокурор сочла чрезмерно мягким приговор Навальному по делу о клевете на ветерана

20 февраля, 19:38 Навального оштрафовали на 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана

20 февраля, 18:20 РИА "Новости: Минюст просит ЕСПЧ пересмотреть решение по Навальному

20 февраля, 16:25 "У Кремля много оппонентов": Песков оценил будущее оппозиции после реального срока Навальному

20 февраля, 14:39 "А сказать вам нечего": Навальный выступил с последним словом на суде по делу о клевете на ветерана

20 февраля, 12:37 Суд отклонил ходатайство по требованию ЕСПЧ об освобождении Навального

20 февраля, 12:01 Суд отклонил апелляцию Навального на замену ему условного срока на реальный

20 февраля, 11:26 Почти 200 тысяч подписей: Amnesty International передала Кремлю петицию за освобождение Навального

20 февраля, 9:20 Группа "Элизиум" положила написанный Навальным в СИЗО текст на музыку


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:00 Петербург принял новую, "удобную" партию вакцины от коронавируса

17:21 Феминистки с плакатами "переименовали" станции петербургского метро

16:51 Reuters: ЕС введет санкции против Бастрыкина и Золотова

16:28 В Петербурге вспомнили пожарных, тушивших огонь в гостинице "Ленинград"

16:22 Миронова единогласно избрали главой "Справедливой России - За правду"

15:45 В Калининграде начали изучать эффективность новой вакцины "Спутник лайт"

14:59 В московском "Яблоке" хотят видеть Соболь в партийных списках на думских выборах

14:15 Яровая разработала законопроект, ужесточающий наказание за оскорбление ветеранов ВОВ

13:56 Миронов возглавит партию "Справедливая Россия - За правду", Прилепин и Семигин станут сопредседателем

13:23 На съезде с "прилепинцами" "Справедливая Россия" официально сменила название

12:55 С улиц Петербурга убрали рекордное для нынешней зимы количество снега

12:20 Петербургские коммунисты поддержали пикетами осужденного испанского рэпера

11:30 "Яблоко" предложило вместо памятника Джержинскому вернуть на Лубянку фонтан

11:07 В России учли 12,6 тысяч новых заражений COVID-19, в Петербурге - 957 случаев

10:25 Из СПбГУ отчислили активистку "Весны" после протестного перфоманса

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru