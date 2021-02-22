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17:21

Феминистки с плакатами "переименовали" станции петербургского метро

фото ЗакС политика Феминистки с плакатами "переименовали" станции петербургского метро

На платформах петербургского метрополитена 22 февраля можно было наблюдать необычную картину: рядом с вывесками станций фотографировались люди с объемными плакатах. На них общественному вниманию предлагались альтернативные названия. Досталось, в частности, "Петроградской" ("Екатериноградская"), "Купчино" ("Купчихино"), "Проспекту Ветеранов" ("Проспект Ветеранок"), "Площади Александра Невского" ("Площадь княгини Ольги"). Такое развлечение устроили себе активистки, называющие себя "свободными радикалками".

"В действительности великие женщины всегда существовали и существуют, но их имена стёрты и забыты. Мы предложили свои названия для станций метро. Мы хотим, чтобы все помнили и знали, что женщины внесли огромный вклад в историю человечества", - цитирует одну из участниц подземного перфоманса портал Activatica.

Говорившая выше фем-активистка полагает, что недостаточный для нее процент женских имен, встречающихся в названиях чего бы то ни было, представляет собой "высшую степень неуважения и сексизма".

фото: Activatica

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