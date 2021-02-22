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18:00

Петербург принял новую, "удобную" партию вакцины от коронавируса

фото ЗакС политика Петербург принял новую, "удобную" партию вакцины от коронавируса

Петербургские запасы отечественной вакцины против коронавируса "Спутник V" пополнились новыми 18,6 тысячами доз, сообщает пресс-служба профильного вице-губернатора Олега Эргашева. Их уже распределили по прививочным пунктам, которых в городе создали на сегодняшний день 128. Таким образом, в медучреждениях число неизрасходованных доз "Спутника V" достигло 103 тысяч.

"Главная особенность поставленной новой партии - в удобстве использования. Вакцина расфасована по одной дозе в ампуле. Это упрощает работу врачей с препаратом", - рассказал Эргашев.

К 22 февраля привились от COVID-19 свыше 215 тысяч человек, из которых 64 тысячи прошли процедуру из двух этапов полностью. За последние сутки инфекция подтвердилась у 957 петербуржцев.


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