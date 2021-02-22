Петербург принял новую, "удобную" партию вакцины от коронавируса

Петербургские запасы отечественной вакцины против коронавируса "Спутник V" пополнились новыми 18,6 тысячами доз, сообщает пресс-служба профильного вице-губернатора Олега Эргашева. Их уже распределили по прививочным пунктам, которых в городе создали на сегодняшний день 128. Таким образом, в медучреждениях число неизрасходованных доз "Спутника V" достигло 103 тысяч.

"Главная особенность поставленной новой партии - в удобстве использования. Вакцина расфасована по одной дозе в ампуле. Это упрощает работу врачей с препаратом", - рассказал Эргашев.

К 22 февраля привились от COVID-19 свыше 215 тысяч человек, из которых 64 тысячи прошли процедуру из двух этапов полностью. За последние сутки инфекция подтвердилась у 957 петербуржцев.

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