В России выявили менее 12 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 913

В России за последние сутки выявлено 11 823 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Общее число выявленных за время эпидемии случаев заболевания возросло до 4 189 153. По официальным данным, от коронавируса умерли 84 047 человек, 417 летальных исходов добавлены в статистику за последние сутки.

В Петербурге заболели еще 913 человек. Напомним, это третий день, когда прирост заболевших в городе составляет менее тысячи. По данным штаба, от болезни сейчас лечатся 61 932 петербуржца, всего известно о 362 520 случаев заболевания с марта 2020 года. Признан умершим от коронавируса еще 41 пациент, всего, по данным штаба, от болезни скончались 10 875 петербуржцев.

В Москве, где зараженных больше всего, заболели еще 1 198 человек (68 287 продолжают лечение). В Подмосковье – 732 (34 260 болеют сейчас).