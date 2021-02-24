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9:33

В петербургских ТК начали работу пункты вакцинации от COVID-19

фото ЗакС политика В петербургских ТК начали работу пункты вакцинации от COVID-19

Начиная с сегодняшнего дня в пяти торговых центрах Петербурга горожане могут привиться от коронавирусной инфекции: всех желающих принимают в порядке живой очереди, при себе следует иметь паспорт и полис ОМС, оповестили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Точки вакцинации открыты в ТЦ "Невский центр", "Европолис", "Охта Молл", "Жемчужная плаза" и "Сити Молл".

"Помещения прививочных кабинетов оборудованы холодильным оборудованием и необходимым медоборудованием", - отмечали ранее в Смольном.

Вакцинация проводится на безвозмездной основе.

Записаться на прививку при поликлиниках можно по телефону регистратур поликлиник, либо через портал "Здоровье петербуржца". Также доступен специальный бот в Telegram, показывающий пользователям, в каких медучреждениях есть возможность привиться.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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