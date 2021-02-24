Коронавирус диагностирован у 11 749 россиян: в Петербурге - 909 случаев заражения

За минувшие 24 часа диагноз "коронавирусная инфекция" был официально подтверждён у 11 749 жителей России, таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло отметки 4 200 902, сообщает оперативный штаб.

Тройка регионов-лидеров по зарегистрированным новым случаям осталась неизменной: первенство - у Москвы (1 417), за ней идут Петербург (909), Московская область (695), Нижегородская область (397) и Ростовская область (304).

Летальная статистика пополнилась 383 COVID-смертями. Общее число жертв коронавируса составляет 84 430.