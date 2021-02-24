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13:57

Матвиенко настаивает на увеличении экологической ответственности для бизнеса

фото ЗакС политика Матвиенко настаивает на увеличении экологической ответственности для бизнеса

В ходе встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с отечественными сенаторами председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила его внимание на опасности, которым подвергается окружающая среда из-за недостаточных, на ее взгляд, наказаний для бизнеса, предусмотренных законодательством в природозащитной сфере. В качестве наглядной иллюстрации своего тезиса она обратилась к недавней экологической катастрофе на Таймыре.

"Ситуация с разливом нефтепродуктов в Норильске и многомиллиардный штраф "Норникелю" стали индикатором того, что вести бизнес по принципу "после нас хоть потоп" уже не получится. Считаем необходимым принять дополнительные меры по повышению экологической ответственности бизнеса", - цитирует слова чиновницы ТАСС.

Напомним, что в конце мая прошлого года на территории, контролируемой "Норникелем", произошел разлив 20 тысяч тонн дизельного топлива, что повлекло за собой, по мнению многих экспертов, крупнейшую экологическую катастрофу в истории Арктики. После инцидента лишился должности и стал фигурантом уголовного дела мэр города Ринат Ахметчин. "Норникелю" выписали штраф в размере 146 млрд рублей, который компания в феврале согласилась выплатить государству.


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