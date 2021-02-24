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15:16

Смольный хочет предоставить детям-сиротам право на одну экскурсию в год

фото ЗакС политика Смольный хочет предоставить детям-сиротам право на одну экскурсию в год

Администрация Петербурга подготовила проект изменения Социального кодекса в части поддержки детей-сирот. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы 24 февраля.

Согласно предложенным изменениям, петербургские дети-сироты смогут получить право на одну экскурсию в год за счет городского бюджета. Проходить культпоход может только в пределах Петербурга, уточняется в документе. Касается это только детей-сирот и детей без попечения родителей, которые находятся под надзором государства или переданы в приемные семьи временно.

Также на антикоррупционную экспертизу отправлен проект постановления по реализации нового пункта Социального кодекса. В нем сказано, что регламент экскурсионного обслуживания детей-сирот должен установить комитет по развитию туризма. Ведомство обязано подготовить правила в течение двух месяцев, а ответстветственен за все – вице-губернатор Максим Соколов


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