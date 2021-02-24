ФАС обязала "Яндекс" прекратить дискриминировать другие компании при поисковых запросах

Компания "Яндекс" получила предупреждение от Федеральной антимонопольной службы, в котором от нее требуют прекратить предоставление преимущество собственным же сервисам в поисковой выдаче. По мнению антимонопольщиков, можно говорить о злоупотреблении доминирующим положением со стороны "Яндекса", что приводит к дискриминации других участников рынка. Суть конфликта в том, что поисковая система регулярно выдает по разным запросам главным образом свои же виджеты с коммерческими предложениями, которые не всегда максимально релевантны искомой информации.

"[Прекратить] предоставление сервисам лиц, входящим в группу лиц ООО "Яндекс" (в том числе "Яндекс.Вертикали", "Яндекс.Маркет", "Яндекс.Медиасервисы", "Кинопоиск") преимущественных возможностей, в том числе технических, визуальных и иных возможностей по продвижению (привлечению внимания пользователей) в поисковой системе "Яндекс" с помощью интерактивных ответов и (или) иных применимых функций и технологий, демонстрируемых на страницах поисковой выдачи, функционал которых недоступен или ограниченно доступен лицам, не входящим с ООО "Яндекс" в одну группу лиц", - говорится об этом в тексте вынесенного предупреждения.

На выполнение требования у IT-компании есть месяц. Если "Яндекс" проигнорирует указания ФАС, то против него возбудят антимонопольное административное дело. На компанию еще летом прошлого года жаловались, в частности, такие сервисы, как Avito и ЦИАН, администрации которых считают, что из-за юридически спорного поведения поисковика у них снижается трафик.