После открытия петербургские фуд-корты ни разу не поймали на антиковидных нарушениях

После того, как 12 февраля петербургским фуд-кортам и фуд-плейсам, расположенным в торговых центрах, разрешили открыться, уполномоченные чиновники в ходе рейдов ни разу не смогли уличить их в нарушении противопидемических правил, передает пресс-служба Смольного. Все 20 проверенных объектов в разных районах города неукоснительно придерживаются главного требования - использования не более половины столов в заведении.

"Эпидситуация в городе заметно стабилизируется. Мы постепенно снимаем ограничения, но при условии строгого соблюдения требований санитарной безопасности. Возвращение к обычной жизни зависит от нашей общей ответственности", - прокомментировал актуальные на сегодняшний день ограничения губернатор Александр Беглов.

Рейды коснулись также обычных кафе, расположенных в общих залах, и из 140 точек претензии возникли только к двум. Оба заведения, у которых не оказалось QR-кодов, находятся в Невском районе. В ближайшее время их владельцев отштрафуют.

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