Бывшего петербургского таможенника оштрафовали на 5 млн рублей по делу о взятке

Суд в Петербурге оштрафовал бывшего замначальника Турухтанного таможенного поста Михаила Жукова по уголовному делу о получении крупной взятки. В качестве наказания ему досталось взыскание 5 млн рублей и запрет на занятие муниципальных и государственных должностей, передает ТАСС со ссылкой на источник в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Его подельником, который фигурирует как посредник, стал инспектор того же таможенного поста Александр Болоткин, которому достался менее строгий приговор: штраф в размере 2 млн рублей и аналогичный запрет сроком на три года.

Следствие установило, что через Болоткина Жуков, задержанный в 2019 году, получил взятку в размере 1,4 млн рублей, за которую позволил незаконно перевозить товары через российскую границу.