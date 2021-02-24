Беглов нацелился на борьбу с телефонными мошенниками

Петербургский губернатор Александр Беглов распорядился, чтобы его подчиненные развернули активную борьбу с таким распространенным видом незаконной деятельности, как телефонное мошенничество. Указания получили сотрудники сотрудники деятельности, которым он в общих чертах обрисовал направления работы. Прежде всего, с его точки зрения, важна информационно-просветительская помощь, чтобы гражданам, особенно пожилым, было легче распознавать злоумышленников.

"Это, в том числе, и продажа биологически активных добавок по несусветным ценам. <...> Нужно повышать финансовую грамотность горожан, чтобы они понимали опасность телефонных звонков от мошенников, которые хотят навязать ненужные продукты и услуги, а зачастую – просто выманить деньги, прикидываясь официальными лицами", - цитирует чиновника пресс-служба городского правительства.

Среди прочего, участники совещания упомянули итоговую полицейскую статистику за 2020 год, согласно которой в Петербурге снизилось число грабежей и разбоев, но при этом заметно возросло число преступлений с использованием разнообразных гаджетов и мобильной связи.

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