18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

24 февраля, 19:46

Беглов нацелился на борьбу с телефонными мошенниками

фото ЗакС политика Беглов нацелился на борьбу с телефонными мошенниками

Петербургский губернатор Александр Беглов распорядился, чтобы его подчиненные развернули активную борьбу с таким распространенным видом незаконной деятельности, как телефонное мошенничество. Указания получили сотрудники сотрудники деятельности, которым он в общих чертах обрисовал направления работы. Прежде всего, с его точки зрения, важна информационно-просветительская помощь, чтобы гражданам, особенно пожилым, было легче распознавать злоумышленников.

"Это, в том числе, и продажа биологически активных добавок по несусветным ценам. <...> Нужно повышать финансовую грамотность горожан, чтобы они понимали опасность телефонных звонков от мошенников, которые хотят навязать ненужные продукты и услуги, а зачастую – просто выманить деньги, прикидываясь официальными лицами", - цитирует чиновника пресс-служба городского правительства.

Среди прочего, участники совещания упомянули итоговую полицейскую статистику за 2020 год, согласно которой в Петербурге снизилось число грабежей и разбоев, но при этом заметно возросло число преступлений с использованием разнообразных гаджетов и мобильной связи.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
0:30 Третий элемент: В Петербурге "потерялись" "Патриоты России"

24 февраля, 20:55 Обвиняемого в экстремизме оператора ФБК* Зеленского перевели из СИЗО под домашний арест

24 февраля, 20:16 На огромном сугробе напротив Казанского собора появился протестный плакат

24 февраля, 19:46 Беглов нацелился на борьбу с телефонными мошенниками

24 февраля, 19:23 Координатор штаба Навального в Петербурге потребовала у полиции извинений через суд

24 февраля, 19:16 Смольный подготовил новую схему развития метро

24 февраля, 19:11 Суд вернул в полицию два неправильно составленных протокола на Илью Азара

24 февраля, 18:59 Суд начал рассматривать иск телеканала "78" об отказе в аккредитации в ЗакС Петербурга

24 февраля, 18:42 Винодел "Усадьбы Дивноморское" из расследования о "дворце Путина" стал гражданином РФ

24 февраля, 18:32 Тестирование онлайн-голосования в РФ займет два месяца

24 февраля, 18:18 Петербургские диабетики ждут скорейших поставок вакцины "ЭпиВакКорона"

24 февраля, 18:10 После акций в поддержку Навального в спецприёмниках оказались свыше 1200 жителей Москвы

24 февраля, 17:59 Бывшего петербургского таможенника оштрафовали на 5 млн рублей по делу о взятке

24 февраля, 17:41 Планировавший походы на Москву шаман Габышев стал фигурантом дела о насилии над силовиком

24 февраля, 17:30 После открытия петербургские фуд-корты ни разу не поймали на антиковидных нарушениях

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru