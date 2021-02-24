Обвиняемого в экстремизме оператора ФБК* Зеленского перевели из СИЗО под домашний арест

Суд в Москве выпустил из следственного изолятора видеооператора Фонда борьбы с коррупцией* Павла Зеленского, которого преследуют по делу о призывах к экстремизму, и перевел его под домашний арест до 24 апреля. Об этом сообщило издание "МБХ Медиа".

Силовики усмотрели призывы к экстремизму в двух твитах молодого человека. Один из них посвящен самоубийству журналистки Ирины Славиной, а другой, сделанный в тот же день, 2 октября прошлого года, в резкой форме и с употреблением обсценной лексики обращен к президенту Владимиру Путину и его пресс-секретарю.

Зеленского задержали 15 января, появлялась информация, что при задержании его ударили по голове. Спустя месяц он признал свою вину, отдельно оговорив, что сделал это без всякого давления, тогда как его супруга утверждает обратное. Совершив признание, "навальнист" настаивает на том, что изложенное в твитах остается его политической позицией.

*Фонд борьбы с коррупцией - некоммерческая организация, которую российские власти считают иностранным агентом