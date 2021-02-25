Горизбирком объявил о формировании новых составов территориальных избиркомов в 13 человек

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 25 февраля приняла решение о формировании новых составом территориальных избиркомов. Это касается ТИКов №№1-30, полномочия которых истекают в 2021 году.

Зампред ГИК Алла Егорова сообщила, что предложения о вхождении в составы территориальных избиркомов принимаются в течение 35 дней. Также Горизбирком увеличил численность членов ТИК с правом решающего голоса для этих комиссия с 10 до 13 человек.

Ранее увеличенный состав территориальных избиркомов установили для новых 34 ТИК, которые создавали в 2020 году. Тогда член ГИК Дмитрий Краснянский заявил, что нечетное количество членов избиркома поможет избежать ситуации, когда голоса поделились поровну и принять или не принять решение невозможно.