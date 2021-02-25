"Единая Россия" стала самой богатой партией в Петербурге по итогам IV квартала 2020 года

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский на заседании 25 февраля сообщил о послуплении и расходовании денег на счета отделения политических партий в Петербурге в IV квартале 2020 года. Больше всех финансов получила "Единая Россия" - 26 млн рублей, рассказал Краснянский. Он добавил, что второе место получило КПРФ – 4,2 млн, следом идет "Справедливая Россия" - 860 тысяч рублей, затем "Яблоко" - 606 тысяч рублей и ЛДПР - 540 тысяч рублей. Меньше всех денег поступило на счет Партии роста - 10 тысяч рублей, сообщил Краснянский.

Он отметил, что всего в городе зарегистрировано 37 региональных отделений политических партий. Из них 27 представили нулевые отчеты, а еще четыре отделения никакие данные не правили, заявил член ГИК. При этом, Краснянский уточнил, что эти партии уже ликвидируются - это "Народ против коррупции", "Российская пария садоводов", "Национальный курс" и "Свободные граждане".