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11:11

В РФ подтвердилось 11,2 тысяч новых заражений COVID-19, в Петербурге – 911 случаев

фото ЗакС политика В РФ подтвердилось 11,2 тысяч новых заражений COVID-19, в Петербурге – 911 случаев

В России за прошедшие сутки зафиксировали 11 198 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 446, а сумели поправиться 16 102 человека, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 1406 новых больных, в Петербурге – 911, в Подмосковье – 495. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправился 2301 человек и скончалось 48.

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.

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