Между Петербургом и Петрозаводском вновь начнут курсировать "Ласточки"

Скоростные поезда "Ласточки" снова начнут ходить между Петербургом и Петрозаводском, проинформировали в пресс-служба Минтранса Карелии.

Так, с 1 марта железнодорожные составы № 804 и № 805, которые в прошлом году отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции, будут курсировать между городами в прежнем режиме.

Поезда доставят пассажиров из Северной столицы в Петрозаводск и обратно утром и вечером. Так, из столицы Карелии отправление назначено на 06:36 и 18:00, а из города на Неве - в 06:32 и в 18:00.

В конце прошлого года, напомним, появилась возможность отправиться на "Ласточке" из Петербурга в Тихвин.