С Нового года в Ленобласти на треть снизилась безработица

Согласно новейшей статистике Биржи труда, в Ленинградской области официально числится безработными 21 тысяча граждан (1,96% от всего населения). Между тем, 1 января их было на 9 тысяч больше (2,89% от всего населения), передает пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что за этот период работу получила одна треть всех соискателей, кому служба выдала направление. Чиновники приложили дополнительные усилия к решению этой проблемы осенью, когда на фоне второй волны пандемии и ограничительных мер наблюдался пик безработицы.

"Комплекс мер включает не только активную работу по трудоустройству, но и общественные работы, переобучение для сотрудников предприятий, обучение новым специальностям безработных, женщин и пенсионеров, гранты на открытие своего дела", - рассказала глава комитета по труду и занятости населения Алла Астратова.

В настоящее время для жителей региона открыты 22 тысячи вакансий, большая часть из которых (около 70%) связана с рабочими профессиями.

Отметим, что с началом года в Петербурге по сравнению с пиком безработицы в сентябре ситуация тоже выровнялась и стабилизировалась: зарегистрированных людей в таком статусе стало на четверть меньше.