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16:57

Петербуржцам не помешают почтить память Немцова при соблюдении антиковидных мер

фото ЗакС политика Петербуржцам не помешают почтить память Немцова при соблюдении антиковидных мер

Петербургский депутат Борис Вишневский, добивавшийся от городских властей возможности беспрепятственно возложить цветы к Соловецкому камню в день памяти убитого политика Бориса Немцова, получил ответ от губернатора Александра Беглова. Из текста письма следует, что правоохранители не будут мешать мероприятию, если будут соблюдены меры противоэпидемической безопасности, содержащиеся в постановлении №121.

"Проведение указанного в обращении мероприятия на территории Санкт-Петербурга возможно при условии обеспечения численности участников группы, не превышающей 50 человек", - в частности, говорится в ответе Беглова.

Бориса Немцова застрелили в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Исполнители преступления отбывают длительные сроки заключения, а заказчики не названы до сих пор. До пандемии  февральская акция памяти Немцова в двух столицах ежегодно проводилась в формате "марша".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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