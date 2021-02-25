Петербуржцам не помешают почтить память Немцова при соблюдении антиковидных мер

Петербургский депутат Борис Вишневский, добивавшийся от городских властей возможности беспрепятственно возложить цветы к Соловецкому камню в день памяти убитого политика Бориса Немцова, получил ответ от губернатора Александра Беглова. Из текста письма следует, что правоохранители не будут мешать мероприятию, если будут соблюдены меры противоэпидемической безопасности, содержащиеся в постановлении №121.

"Проведение указанного в обращении мероприятия на территории Санкт-Петербурга возможно при условии обеспечения численности участников группы, не превышающей 50 человек", - в частности, говорится в ответе Беглова.

Бориса Немцова застрелили в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Исполнители преступления отбывают длительные сроки заключения, а заказчики не названы до сих пор. До пандемии февральская акция памяти Немцова в двух столицах ежегодно проводилась в формате "марша".

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