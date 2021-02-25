18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:54

Активисты хотят добиться моратория на строительство в Центральном и Василеостровском районах

фото ЗакС политика Активисты хотят добиться моратория на строительство в Центральном и Василеостровском районах

Глава муниципального образования "Гавань" Нэлли Вавилина 25 февраля объявила на своей странице в Facebook о сборе инициативной группы для проведения референдума по введению моратория на выдачу разрешений на строительство новых объектов в Василеостровском районе. Не касается это только социально необходимых и стратегически важных для национальной безопасности объектов, отметила мундеп.

В разговоре с ЗАКС.Ру она сообщила, что в районе продолжается активная застройка жилыми домами и другими объектами. При этом, практически не создаются социальные объекты и не развивается инфраструктура, заявила Вавилина. Мундеп добавила, что прошлые методы привлечения внимания властей к проблеме не сработали, поэтому решено воспользоваться правом на проведение референдума. 

Для этого сначала необходимо собрать инициативную группу не менее 300 человек и зарегистрировать ее после получения одобрения от Законодательного собрания. Затем требуется получить подписи петербуржцев за плебисцит и приступить к его организации. 

Это довольно сложная процедура, отметил в разговоре с ЗАКС.Ру координатор движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров. Он сообщил, что его организация пока намерена добиваться введения моратория на уплотнительную застройку Центрального района от правительства города. Сейчас движение собирает подписи местных жителей под соответствующей петицией - через два часа после ее опубликования автографы оставили 200 человек, заявил Костров. По его словам, активисты намерены подать петицию со своим требованиям в органы власти после 8 марта. Документы планируется направить губернатору Петербурга, полномочному представителю президента в СЗФО и советнику президента по развитию гражданского общества, уточнил Костров. 

София Саттарова

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:55 Чиновники дали объяснение "горному хребту" из снега на Петроградской набережной

20:19 Волгоградского студента отчислили после танцев на Мамаевом кургане

19:46 Зоозащитники хотят установить домики для тюленей на Ладоге и Финском заливе

19:43 Муниципал: Муниципалы Нарвского округа пожаловались в Адвокатскую палату на бывшего депутата Каруличеву

19:10 Новгородские депутаты признали неудовлетворительной работу мэра в 2020 году

18:54 Активисты хотят добиться моратория на строительство в Центральном и Василеостровском районах

18:47 Участницу Pussy Riot Флорес предостерегли от участия в митингах, пригрозив "дадинской" статьёй

18:22 Навального этапировали из "Матросской тишины"

18:03 Прокуратура прекратила дело активистки Полюдовой по одной из статей обвинения

17:55 Отрицавшего Холокост профессора уволили из СПбГЭУ

17:44 В Колпино построили новый корпус больницы №33

16:59 В саратовской облдуме усомнились в доходах посещавшего протестные митинги коммуниста Бондаренко

16:57 Петербуржцам не помешают почтить память Немцова при соблюдении антиковидных мер

16:44 Невзоров связал подорожание курятины с обновлением "Справедливой России"

16:38 Уставный суд закончил слушания по обращению оппозиционных депутатов о защите бездомных

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru