В Нижнем Новгороде на цокольном этаже жилого дома взорвался бытовой газ

В жилом девятиэтажном доме Нижнего Новгорода сегодня утром произошло чрезвычайное происшествие: на цокольном этаже взорвался бытовой газ, оповестили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 09:13 мск поступило сообщение о взрыве бытового газа на цокольном этаже девятиэтажного дома на Мещерском бульваре Канавинского района Нижнего Новгорода", - отчитались в МЧС.

Сведений о пострадавших на данный момент нет, известно, что взрывной волной и кусками вылетевшей из здания арматуры задело лишь припаркованные рядом автомобили.

Жителей дома эвакуируют, информирует РИА "Новости".

На месте взрыва находился суши-маркет "Самурай", добавляет Telegram-канал Life Shot.