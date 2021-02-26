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10:12

В Нижнем Новгороде на цокольном этаже жилого дома взорвался бытовой газ

фото ЗакС политика В Нижнем Новгороде на цокольном этаже жилого дома взорвался бытовой газ

В жилом девятиэтажном доме Нижнего Новгорода сегодня утром произошло чрезвычайное происшествие: на цокольном этаже взорвался бытовой газ, оповестили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. 

"В 09:13 мск поступило сообщение о взрыве бытового газа на цокольном этаже девятиэтажного дома на Мещерском бульваре Канавинского района Нижнего Новгорода", - отчитались в МЧС.

Сведений о пострадавших на данный момент нет, известно, что взрывной волной и кусками вылетевшей из здания арматуры задело лишь припаркованные рядом автомобили.

Жителей дома эвакуируют, информирует РИА "Новости".

На месте взрыва находился суши-маркет "Самурай", добавляет Telegram-канал Life Shot.

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