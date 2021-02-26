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11:16

Роспотребнадзор предупредил петербуржцев: ждать отмены масочного режима не стоит

фото ЗакС политика Роспотребнадзор предупредил петербуржцев: ждать отмены масочного режима не стоит

Невзирая на то, что в Петербурге заметно улучшилась эпидемиологическая обстановка, ожидать отмены масочного режима в ближайшее время горожанам не стоит - более того, его хотят сохранить как можно дольше, поделилась с "Интерфаксом" глава отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

"Если до конца этого сезона мы увидим стойкое поступательное снижение заболеваемости COVID-19, то можно будет говорить об увеличении количества присутствующих на различных мероприятиях", - также сообщила специалист о планах по смягчению ковид-ограничений.

Обязательное ношение СИЗ и соблюдение социальной дистанции останутся актуальными не только для города на Неве, но и для всей России.

"Отменять масочный режим нельзя, несмотря ни на какое снижение заболеваемости", - уверена Чхинджерия.

О важности сохранения масочного режима ранее заявлял глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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