Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу мэра Томска Кляйна

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по делу в отношении мэра Томска Ивана Кляйна, сообщили в Генпрокуратуре.

Теперь материалы дела направят для рассмотрения в Советский суд Томска. Напомним, о завершении следствия и передаче дела в прокуратуру Следственный комитет сообщил 19 февраля, к тому времени Кляйн уже закончил ознакомление с материалами дела.

Напомним, Кляйна обвиняют в том, что он, будучи мэром Томска, внес ложные сведения в реестр, чтобы помешать местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, которая прилегала к заводу "Томское пиво". Кляйн до избрания мэром в 2013 году был гендиректором этого предприятия, после его ухода этот пост заняла его жена Галина.

Также следствие считает, что Кляйн и на посту мэра в 2013 – 2020 годах принимал участие в управлении деятельностью завода и "в силу занимаемой должности" оказывал компании покровительство в решении вопросов с органами власти.