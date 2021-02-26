Нижегородский СК возбудил дело после взрыва газа в суши-маркете

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва в пристройке к жилому дому в Нижнем Новгороде, где располагается суши-маркет, сообщили в региональном управлении СК РФ.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным СК, есть как минимум один пострадавший – девушка, которой оказывают помощь медики. РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС сообщает о еще одном пострадавшем – мужчине 1979 года рождения, который госпитализирован. Также представитель МЧС сообщил, что под завалами находятся еще две женщины, одну из них уже нашли.

О взрыве газа в суши-маркете в Нижнем Новгороде спасатели узнали утром 26 февраля. Взрывной волной и кусками вылетевшей арматуры задело припаркованные рядом автомобили.