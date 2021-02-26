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12:52

Владелец компании Faberlic Нечаев приобрёл издание Sports.ru

фото ЗакС политика Владелец компании Faberlic Нечаев приобрёл издание Sports.ru

Инвестиционный фонд основателя косметической компании Faberlic Алексея Нечаева решил купить Sports.ru, информирует Forbes.

Отмечается, что фонд будет единственным владельцем интернет-издания. Кром того, в его ведение попадут сеть спортивных блогеров United и маркетинговое агентство Fever Pitch.

В свою очередь международные проекты холдинга Tribuna.com и Betting Insider в состав сделки включены не были, поэтому продолжат функционировать независимо от фонда.

Гендиректор Sports.ru Марк Тен подчеркнул, что покупка издания не отразится на его работе, коллектив также сохранится в полном объёме. Сооснователи интернет-портала Дмитрий Навоша и Дмитрий Степанов войдут в совет директоров в качестве наблюдателей.

Тен рассказал, что в дальнейшем Sports.ru должны превратить в "медиахолдинг, состоящий из разных тематических медиа и сервисов - спорт, киберспорт, здоровье, материнство, финансы и инвестиции, кино и сериалы".

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