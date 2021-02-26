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15:56

Петербуржец отсудил у ФСИН 60 тысяч рублей за тесноту и вонь в СИЗО "Кресты"

фото ЗакС политика Петербуржец отсудил у ФСИН 60 тысяч рублей за тесноту и вонь в СИЗО "Кресты"

Колпинский суд Петербурга взыскал в пользу Александра Гулицкого 60 тысяч рублей за нарушение условий содержания в СИЗО-1 "Кресты", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Гулицкий просил взыскать компенсацию в 657 360 рублей. В заявлении он указал, что его права при этом грубо нарушались. Его содержали в камере площадью 7,5 кв.м., где обычно находились 3-4 человека, помещение было очень маленьким и узким, решетка значительно выпирала внутрь камеры, из-за нее и сетки-рабицы было темно.

К тому же, указывал Гулицкий, окно камеры выходило к котельной, из-за чего в помещении был ужасный запах, окна приходилось держать открытыми, и гул работающей котельни был невыносимым. Осложняла ситуацию и помойка рядом с котельной, от которой исходил смрад в жаркие дни. Средства для уборки камеры отсутствовали, туалетной бумаги не было, питьевой воды не давали.

"Также при одновременном нахождении в тесной камере четырех мужчин, смердящий запах туалета не перебивал даже дым сигарет, которые курили сокамерники обвиняемого, при этом Гулицкий является некурящим. Питаться продуктами, которые выдавали в учреждении, было невозможно. Пищу выдавали очень плохого качества, она неприятно пахла, была жидкой и холодной. Иногда пищи вообще не хватало на всех, Гулицкий испытывал постоянное чувство голода. Столов, скамеек, спортивного инвентаря в прогулочных дворах не имелось. Прогулка по времени иногда была всего 30-40 минут. Гулицкий имел возможность принимать душ не более 7.5 минут в неделю", - перечислили представители судов.

В СИЗО Гулицкий провел год и четыре месяца. Представитель ФСИН возражал против удовлетворения иска, сссылаясь на отсутствие нарушений прав истца и соблюдение условий содержания под стражей. Тем не менее, суд решил взыскать с российских властей в лице ФСИН компенсацию за нарушение условий содержания в размере 60 тысяч рублей.

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