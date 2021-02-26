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18:32

В Петербурге сменился генеральный консул Финляндии

фото ЗакС политика В Петербурге сменился генеральный консул Финляндии

Новым генеральным консулом Финляндии в Петербурге стала Саннамаарию Ванамо: соответствующее назначение санкционировал президент республики Саули Ниинистё, проинформировали в пресс-службе дипмиссии.

К исполнению служебных обязанностей Ванамо приступит 15 апреля. До нынешних пор она работала в должности заместителя директора департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии МИД Финляндии.

Добавим также, с 8 по 28 марта в Финляндии на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки будут ужесточены введённые "антиковидные" правила: в скандинавской стране вводится полный локдаун.

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