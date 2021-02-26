"Дурак, что сказать": Глава Минприроды отчитал коллегу за предложение по рекультивации полигонов

Руководитель Минприроды Александр Козлов раскритиковал выдвинутое директором департамента финансово-экономического обеспечения ведомства Романом Земцовым предложение о том, что рекультивировать мусорные полигоны можно за счёт граждан России.

"Сегодня в новостях прочитал и был сильно удивлен, что один из наших сотрудников прокомментировал о том, что население должно платить за полигоны. Дурак, что могу сказать. Мы не поддерживаем эту позицию", - цитирует министра природных ресурсов и экологии Telegram-канал "Природоведение".

Козлов пояснил, что экспертный совет на базе Российского экологического оператора разрабатывает меры по расширению полномочий производителей, которые предусматривают финансирование на создание мощностей для переработки и утилизации производимых гражданами отходов.

Днём ранее подчинённый Козлова Роман Земцов заявил о том, что в будущем можно заложить в тариф на вывоз мусора для населения деньги на будущую рекультивацию полигонов ТБО, срок эксплуатации которых подходит к концу. Взносы он предварительно оценил в 32 рубля с человека в год.