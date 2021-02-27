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15:24

Путин поздравил служащих сил специальных операций с профессиональным праздником

фото ЗакС политика Путин поздравил служащих сил специальных операций с профессиональным праздником

Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов сил специальных операций с профессиональным праздником, поздравление опубликовал сайт Кремля.

Путин заявил, что создание сил специальных операций "стало ответом на вызовы времени, на серьёзные изменения в характере военных угроз и способов ведения вооружённой борьбы". По его словам, этап формирования был пройден с опорой на "на уникальную школу отечественного спецназа, на самые современные подходы к стратегии и тактике воинского искусства".

"И сегодня мы можем с полным основанием сказать, что у России, у наших Вооружённых Сил есть уникальные возможности для решения задач особой важности и сложности, есть закалённые, испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы Родины и её безопасности", - заявил Путин.

Он пожелал служащим успехов и здоровья.

День сил специальных операций отмечается в России с 2015 года. Обоснования в указе президента об установлении этой даты не было, но "Российская газета" писала о связи с событиями 27 февраля 2014 года в Крыму, когда военные без опознавательных знаков заняли здания органов власти региона: их называли "вежливыми людьми". Глава Крыма Сергей Аксенов в своем поздравлении также заявил, что дата установлена "в память о ключевой роли, которую сыграли бойцы ССО в воссоединении Крыма с Россией". 

фото: kremlin.ru

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