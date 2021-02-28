У еще 11,3 тысяч россиян нашли COVID-19, в Петербурге – 939 новых случаев

В России за прошедшие сутки зафиксировали 11 359 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 379, а сумели поправиться 12 391 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 1737 новых больных, в Петербурге – 939, в Подмосковье – 617. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1228 человек и скончалось 38.

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.