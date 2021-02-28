Милонов попросил МВД строже наказывать за распространение жесткой порнографии

Петербургский депутат Виталий Милонов из Госдумы добивается ужесточения наказания за создание и тиражирование порнографической продукции, демонстрирующей виды разного рода насилие и сексуальные девиации. Для этого он написал соответствующий запрос на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

"В пару кликов <...> можно оказаться на сайтах, которые более напоминают архивы гестапо, нежели страницу с эротическими материалами", - говорится в письме, которое цитирует РИА "Новости".

К особо вредным видеоматериалам он относит те, что изображают сцены интимной близости с беспомощными и мертвыми людьми и животными. Потребителей такого контента единоросс охарактеризовал как "злодеев", удовлетворяющих свою "больную похоть". По мнению Милонова, продукция, которая его беспокоит, негативно отражается на микроклимате в обществе и усугубляет криминогенную обстановку, поощряя в людях низменные инстинкты. Проблемой, по его уверению, петербуржец занялся не просто так и сослался на растущее число обращений, с ней связанных.

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