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15:27

Милонов попросил МВД строже наказывать за распространение жесткой порнографии

фото ЗакС политика Милонов попросил МВД строже наказывать за распространение жесткой порнографии

Петербургский депутат Виталий Милонов из Госдумы добивается ужесточения наказания за создание и тиражирование порнографической продукции, демонстрирующей виды разного рода насилие и сексуальные девиации. Для этого он написал соответствующий запрос на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

"В пару кликов <...> можно оказаться на сайтах, которые более напоминают архивы гестапо, нежели страницу с эротическими материалами", - говорится в письме, которое цитирует РИА "Новости".

К особо вредным видеоматериалам он относит те, что изображают сцены интимной близости с беспомощными и мертвыми людьми и животными. Потребителей такого контента единоросс охарактеризовал как "злодеев", удовлетворяющих свою "больную похоть". По мнению Милонова, продукция, которая его беспокоит, негативно отражается на микроклимате в обществе и усугубляет криминогенную обстановку, поощряя в людях низменные инстинкты. Проблемой, по его уверению, петербуржец занялся не просто так и сослался на растущее число обращений, с ней связанных.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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