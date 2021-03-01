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9:19

В Смольном объяснили новый рост числа COVID-госпитализаций

фото ЗакС политика В Смольном объяснили новый рост числа COVID-госпитализаций

Петербургский координационный совет по борьбе с распространением коронавируса представил новейший отчет о течении пандемии в городе, в котором обращает на себя внимание новый рост госпитализаций, что было исключительной редкостью в последние недели. С симптомами COViD-19 или подозрением на него в стационар увезли 432 человека, тогда как неделю назад, 21 февраля, речь шла о 412 гражданах. Однако, это не является сигналом о новом наступлении пандемии, следует из документа.

"Это связано с расширением показаний к стационарному лечению для пациентов старше 70 лет с хроническими заболеваниями. Их доля среди госпитализированных за прошедшую неделю увеличилась. Тенденция к снижению интенсивности распространения инфекции сохраняется", - говорится в новом отчете.

При этом специалисты замечают, что хоть пандемия и идет на спад, но в последние дни это не так отчетливо бросается в глаза: динамика снижения замедлилась. В свою очередь, ускорить ее более всего способна только активная вакцинация петербуржцев. В координационном совете напоминают, что привиться за счет бюджета вправе любой совершеннолетний горожанин, не имеющий медицинских противопоказаний. Всего это сделали почти 246 тысяч жителей, из них более 145 тысяч прошли процедуру полностью.

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