"Коммерсант": РФ грозит рост цен на оливковое масло

Плохие урожаи в странах Средиземноморья, производящих и поставляющих оливковое масло, с большой долей вероятности приведут к повышению цен на оливковое масло в российских магазинах, пишет "Коммерсант". На потребительских ценах в Европе тенденция уже отразилась: масло по сравнению с прошлым годом подорожало на 20-40%.

Источники издания сообщили о том, что поставщики уже предупредили отечественных ритейлеров о повышении цен до 15%. В свою очередь, один собеседник "Коммерсанта", представляющий торговые сети, сказал, что в уведомлении речь идет о повышении цен максимум на 2%, а другой утверждает, что российские супермаркеты пока отказываются принимать новые условия.

Помимо неурожаев в Испании, Италии и Греции имеется еще один фактор, способный повлиять на подорожание товара, а именно растущий спрос россиян на оливковое масло. За последний год в натуральном выражении он вырос на 7,7%, а в денежном - на 17,1%.