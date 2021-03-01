Вице-губернатор Пиотровский: Основными проблемными точками остались ковид и возвращение к нормальной жизни

Вице-губернатор по культуре и спорту Борис Пиотровский 1 марта в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что проблемы в сфере его деятельности пока не изменились. Главное, над чем надо работать, это борьба с коронавирусом и возвращение к нормальной жизни спортивных и культурных учреждений. При этом, ежедневная повестка достаточно обширная и разнообразная, отметил Пиотровский:

⁃ У нас приближается большое количество спортивных мероприятий. Это и Евро-2020, которое перенесено, это и соревнование Ironman. Снимаются ковидные ограничения, мы работаем над возвращением к нормальной жизни культурных учреждений, спортивных мероприятий.

Вице-губернатор добавил, что сейчас ведётся работа по созданию концепции развития культуры Петербурга. Также модернизируется совет по культуре, сообщил Пиотровский. Он уточнил, что совет планируется собрать после снятия антикоронавирусных ограничений.