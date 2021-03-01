Захарова осудила нападение на сотрудника консульства Украины в Петербурге

Российский МИД выступил с заявлением относительно инцидента у здания Генконсульства Украины в Петербурге, где в феврале прохожий с ножом напал на сотрудника. Позиция российского министерства во многом продиктована реакцией на происшествие со стороны Киева: дипломатические ведомства Украины направили ноту протеста и в российский МИД, и в его петербургское представительство. Официальный представитель министерства Мария Захарова указывает на непоследовательность действий украинских властей, что у нее "вызывает недоумение".

"И.о. генконсула Украины в телефонном разговоре с представителем МИД России в Санкт-Петербурге отметил, что украинская сторона не усматривает в случившемся политической подоплеки. Несмотря на это, в Киеве, видимо, решили придать инциденту иное звучание, вписать его в общий контекст антироссийской риторики", - говорится в заявлении.

При этом к действиям злоумышленника отношение российской стороны однозначное.

"Мы решительно осуждаем это нападение. Не приемлем любые противоправные действия в отношении сотрудников дипломатических и консульских учреждений, где бы они ни находились", - пишет Захарова.

Напомним, что оперативно задержанного мужчину отправили в психиатрическую больницу, поскольку он демонстрировал неадекватное поведение. 21 февраля суд отправил 34-летнего Назара Смоленского, ранее судимого за разбой, в СИЗО.