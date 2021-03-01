"Будет только лучше": В комтрансе рассказали о работе транспорта Петербурга после реформы

Глава комитета по транспорту Кирилл Поляков в интервью телеканалу "78" рассказал, как изменится работа общественного транспорта после транспортной реформы.

Новая модель предусматривает, что все маршруты общественного транспорта будут работать только по социальной схеме, сказал Поляков. Он пообещал, что на всех автобусах будет работать весь нынешний набор льгот в Петербурге, также льготы распространят на межрегиональные и пригородные маршруты до ближайших пунктов Ленобласти. Чиновник напомнил, что новая модель предполагает брутто-контракты, при которых перевозчики получают оплату за соблюдение расписания, правильные остановки, за работу по маршруту согласно утвержденным временным интервалам".

По мнению Полякова, маршрутки не отвечают требованиям безопасности и удобства. От них планируется полностью уйти, в городе останутся только те коммерческие маршруты, которые работают по заказу Ленобласти.

"Полностью обновлённый подвижной состав со всем перечнем задач, работающий по расписанию, обеспечивающий в полном объёме безопасность на транспорте, будет доступен жителям нашего города. Будет только лучше", - заключил Поляков.

Поляков отметил, что июль 2022 года – это крайний срок старта транспортной реформы в Петербурге.

"Федеральным законом предусмотрен крайний срок, нам дали возможность перенести старт новой модели транспортного обслуживания на два года, и мы перенесли с июля 2020 года на июль 2022 года", — сказал Поляков, подчеркнув, что дальнейшее продление невозможно.

По словам Полякова, бюджет на транспортную реформу может увеличиться: напомним, ранее на закупку и обновление подвижного состава планировалось потратить 27,5 млрд рублей за три года. Поляков пояснил, что эта сумма условна, поскольку подвижной состав дорожает, и постоянно появляются новые модели.

"Поэтому для нас общая сумма обновления подвижного состава исчисляется гораздо большими цифрами", — отметил чиновник.

Ранее Поляков анонсировал отказ от оплаты проезда в городском транспорте наличными.