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1 марта, 17:16

Ирина Ган ушла из администрации губернатора Петербурга в "Газпром-медиа"

фото ЗакС политика Ирина Ган ушла из администрации губернатора Петербурга в "Газпром-медиа"

Замруководителя администрации губернатора Петербурга Ирина Ган в своем Facebook сообщила о переходе на работу в холдинг "Газпром-медиа" на должность директора по GR.

"Теперь официально: вернулась не только в Москву, но и в "Газпром-медиа". В родной дом!" — написала она.

О скором уходе Ган из Смольного сообщалось парой дней ранее: о ее возвращении в Москву писал гендиректор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич.

Ган пришла на работу в Смольный в ноябре 2018 года, вскоре после назначения Александра Беглова на должность врио губернатора. Она была советником главы города по взаимодействию со СМИ, затем возглавляла его аппарат, а в декабре 2019 года была назначена заместителем руководителя губернаторской администрации.

До прихода в Смольный Ган сотрудничала с кадровым проектом "Лидеры России", работала директором по работе с государственными органами связям с общественностью компании Hearst Shkulev Media, руководила пресс-службой партии "Гражданская платформа", была помощником министра образования и науки России по связям с общественностью. 

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