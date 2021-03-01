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1 марта, 17:23

Цепи, флаги, реставрация: Администрация губернатора Петербурга за февраль объявила закупок на 341,6 млн рублей

фото ЗакС политика Цепи, флаги, реставрация: Администрация губернатора Петербурга за февраль объявила закупок на 341,6 млн рублей

Администрация губернатора Петербурга в течение февраля опубликовала 59 извещений о закупках на общую сумму 341,6 млн рублей. Цели закупок Смольного разнообразны: от пополнения запасов влажных салфеток до реставрационных работ. 

Основная часть средств, около 330 млн рублей, выделена на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, входящих в комплекс зданий Смольного. В частности, 191,5 млн рублей администрация губернатора готова направить на усиление несущей способности и устройство гидроизоляции фундаментов Смольного института. Более 130 млн рублей могут пойти на ремонтно-реставрационные работы по юго-восточным башням и ограде Смольного монастыря.

Переплет дел для передачи в архив может обойтись чиновникам в 1,4 млн рублей. Еще 349 тысяч выделены на архивные коробы. 

Администрация также тратит средства на растения, уход за ними и садовый инвентарь. Так, в ферале были объявлены закупка на саженцы деревьев с максимальной ценой контракта 263 тысячи рублей и два тендера на поставку удобрений на общую сумму 1,4 млн рублей. 

Более 25 закупок администрации губернатора проводятся с целью приобретения инструментов и строительных материалов. Среди необходимых Смольному товаров, к примеру, заказываются 400 метров металлических цепей за 44 тысячи рублей.

Не забывают работники Смольного и пополнять запасы посуды. В феврале губернаторская администрация заказала 100 кувшинов и 50 стеклянных подносов с максимальной общей  стоимостью 58 тысяч рублей и 500 стаканов с 10 хрустальными подносами, оцененных чиновниками в 22 тысячи рублей. В перечне февральских закупок администрации губернатора также можно найти тендеры на освежители воздуха (максимальная цена контракта 252 тысячи рублей), ролики для чистки одежды и пленку для хранения нарядов (37 тысяч рублей), влажные салфетки (35 тысяч рублей) и другое. 

Более 1,4 млн рублей чиновники администрации выделили на канцелярские принадлежности. Правда, по итогам двух тендеров цена контрактов снижалась примерно в два раза. Не удалось сотрудникам Смольного приобрести деревянные настольные наборы с каменными держателями для ручек. Ни один поставщик не пожелал участвовать в тендере на 51 тысячу рублей.

Из 59 объявленных администрацией губернатора в феврале закупок на данный момент подведены итоги только по девяти тендерам. Три конкурса были признаны несостоявшимися из-за отсутствия желающих стать поставщиками Смольного. Таким образом чиновники не смогли получить тележки за 60 тысяч рублей, древесно-стружечную плитку за 42 тысячи и уже упомянутые настольные наборы.

По шести закупкам поставщики были определены. За 619 тысяч рублей индивидуальный предприниматель Алексей Кузьмичев доставит в Смольный удобрения. Некий Владимир Красиков получил два контракта на поставку канцтоваров на общую сумму 164 тысячи рублей. Кулеры за 77 тысяч рублей для Смольного предоставит ООО "Канцпласт", а более 2,5 тысяч резиновых перчаток за 85 тысяч рублей привезет ООО "Неваснабсервис". Кроме того, админстрация губернатора заключила контракт на поставку флагов с ООО "Листок". Компания должна будет обеспечить чиновников 20 надомными флагами Российской Федерации, 10 такими же, но для помещений, и еще 10 флагами Санкт-Петербурга. 

В январе 2021 года администрация губернатора объявляла только 21 закупку на общую сумму 10,3 млн рублей.

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