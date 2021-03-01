Всероссийская перепись населения пройдет в августе-сентябре 2021 года

Минэкономразвития подготовил проект постановления, согласно которому основной этап Всероссийской переписи населения назначен на 23 августа – 30 сентября 2021 года, передает "Интерфакс".

Перепись жителей труднодоступных районов будет проводиться 1 апреля – 20 декабря. На перепись из бюджета выделят более 40 млрд рублей: ранее ее проведение оценивалось примерно в 32 млрд. Оплата работы 360 тысяч переписчиков увеличится до 25 тысяч рублей. Росстат из резервного фонда правительства получит в 2021 году - 6 940,4 млн рублей, в 2022 году - 638 млн рублей и в 2023 году - 536,3 млн рублей.

Перепись населения дважды откладывали из-за эпидемии коронавируса. В первый раз – в июне 2020-го, затем – в феврале.