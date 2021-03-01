Александр Беглов привился от коронавируса

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России – Санкт-Петербург" сообщил, что привился от коронавируса.

"Самое надежное оружие [против коронавируса] сейчас – это вакцинация. Сам привился и хочу обратиться к тем петербуржцам, кто тоже готов сделать прививку", - сказал Беглов. На странице во "ВКонтакте" он заявил, что он чувствует себя отлично и будет вести дневник наблюдения за состоянием здоровья.

Беглов напомнил, что в городе работают 129 пунктов вакцинации, 10 мобильных бригад, из которых пять – в торговых центрах. По его словам, в марте в Петербург будут поставлены и другие вакцины кроме Спутник V: "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Губернатор сообщил, что к началу весны прививку сделали уже четверть миллиона петербуржцев, и только за один день, 26 февраля, привились более 16 тысяч человек. 42% вакцинировавшихся, по словам Беглова – представители старшего поколения.

Беглов назвал прививку частью "так называемой новой нормальности".

"Необходимо научиться жить в присутствии ковида, адаптироваться к новым условиям", - сказал он в эфире радио.

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