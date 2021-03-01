Главгосэкспертиза одобрила проект ледовой арены на месте СКК "Петербургский"

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию стадиона "СКА-Арена", сообщили в ООО "СКА-Арена".

По словам гендиректора компании "ГОРКА" Алексея Сидоренко, госэкспертиза "подтвердила конструктивную надежность принятых проектных решений, а также дальнейшую безопасность эксплуатации здания".

Напомним, "СКА-Арену" возводят вместо ранее демонтированного СКК "Петербургский". Это будет ледовая арена вместимостью более 20 тысяч зрителей, рядом планируется построить парк отдыха с игровым комплексом. Объект должен появиться к маю 2023 года, его стоимость составит порядка 25 млрд рублей. Первым крупным соревнованием на новой арене должен стать Чемпионат мира по хоккею в 2023 году.

фото: spbinvestment.invest.gov.spb.ru