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10:25

Беглов назначил нового главу комитета по информатизации и связи

фото ЗакС политика Беглов назначил нового главу комитета по информатизации и связи

Главой комитета по информатизации и связи Петербурга стала Юлия Смирнова, сообщили в Смольном. Соответствующее распоряжение губернатор Александр Беглов подписал 2 марта.

Ранее этот пост занимал Станислав Казарин: он возглавил комитет в декабре 2019 года, перейдя в Смольный из Самарской области. В январе он перешел на пост вице-губернатора Петербурга, курирующего вопросы информатизации и связи, а также развитие садоводства и огородничества. Вместе с ним в должности вице-губернаторов вступили Сергей Дрегваль и Борис Пиотровский.

Обновлено 12:00 Telegram-канал "Ротонда" уточняет, Юлия Смирнова – советница Беглова по IT, которая работала его помощницей, когда он был полпредом президента в СЗФО. По словам источников, как советница губернатора, Смирнова занималась ситуационным центром, мониторингом выполнения задач по национальным проектам, составляла аналитические записки для Беглова и даже помогала ему с настройкой компьютера.


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